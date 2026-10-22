Пётр Щербаченко из Финансового университета пояснил, как самозапрет на кредиты защищает деньги русских от мошенников, оформивших займы на чужие данные.
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