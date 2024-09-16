Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Бессмысленность Зе-бытия

Бессмысленность Зе-бытия

Вот смотрю я на всё происходящее на украине и думаю, как тот плачущий дедушка-мафиози из известного фильма, «В чём смысл?!».

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Комментарии
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ВераВерная
Согласна с Роджерсом, бессмысленны не только безумные идеи карлика-наркомана, бессмысленно и губительно для людей само существование 404.
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11 час.
А
Алексей
Жуть! &quot;Америкосы-пиндосы&quot; делают свою работу отменно.
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11 час.
Юрий Золотарев
КОГДА уже это просроченное смердящее &quot;ЗЕЛёное&quot; ЧэМэО исчезнет с поверхности Планеты?? Сколько можно отравлять воздух??
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2 час.

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