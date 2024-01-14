Иркутские учёные: храп может указывать на раннее старение мозга

Раннее старение мозга связано с нарушениями сна, такими как храп. Об этом заявили иркутские исследователи из лаборатории сомнологии и нейрофизиологии Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека.
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