Престольное торжество в Покровском храме г. Бобруйска.

14 октября 2023 года, в день Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил престольное торжество в одноименном храме г.
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