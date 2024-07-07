Скажем солнцу спасибо. Какая польза организму может быть от жары?

В России продолжается период жаркой солнечной погоды, которая кое-где прерывается кратковременными дождями.
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