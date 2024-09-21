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Шакил О’Нил о стилях Пэта Райли и Фила Джексона: «В долгосрочной перспективе с более юмористичным подходом можно добиться большего»

По мнению экс-игрока «Лейкерс» и «Майами», более расслабленный подход Фила Джексона более продуктивен, чем манера Пэта Райли.

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