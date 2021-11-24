Вечерняя Москва

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Школьники из Москвы попробуют себя в конкурсе «Новые вершины»

Школьники из Москвы попробуют себя в конкурсе «Новые вершины»

Конкурсная программа «Новые вершины» стартует 29 ноября для московских школьников. В рамках мероприятия ребята покажут свои творческие таланты, знания и навыки в авиастроении и разработке роботов и примут участие в интеллектуальных турнирах.

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