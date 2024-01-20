Как остановить импульсивные покупки

Шопинг-терапия может разрушить вашу финансовую жизнь. Вот способы выработать более здоровые привычки, чтобы удержаться от импульсивных тратКакой бы весёлой и расслабляющей ни казалась шопинг-терапия, в реальности всё не так гламурно.
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