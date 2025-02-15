Патологоанатома арестовали за изнасилование 12-летней девочки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержан патологоанатом, подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки. По данным пресс-службы Свердловского областного суда, мужчина, являющийся последователем кришнаизма, был арестован по решению Верх-Исетского районного суда.
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