Пирожки — аппетитное блюдо, которое уносит нас в детство. В дни, когда мы приходили с прогулки или школы, а на столе лежали бабушкины румяные булочки с невероятным ароматом Если хотите окунуться в ностальгию, берите на заметку наши рецепты: • Печеные пирожки с яблоками • Пирожки с картошкой • Пирожки с рисом и яйцом • Жареные пирожки с мясом • Пирожки с морковью А с какой начинкой пирожки вы любите больше всего? .