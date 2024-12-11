Ученые исследовали три фактора, влияющие на профилактику деменции

С возрастом люди всё чаще задумываются о том, как сохранить ясность ума и здоровье. Специалисты выделяют ключевые факторы, которые помогают предотвратить развитие деменции и избежать состояния мышечной слабости, характерного для пожилого возраста.
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