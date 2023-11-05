В Первомайском районе местные жители плетут маскировочные сети для бойцов СВО

В селе Сусанино Первомайского района местные жители плетут маскировочные сети для нужд фронта. МАКСИМУМ В ОБЩУЮ ПОБЕДУ В здании местного Дома культуры прямо в коридоре соединены несколько столов, на которых разложена рыболовная сеть, которая постепенно благодаря усилиям односельчан превращается в средство маскировки для наших воинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии