В Первомайском районе местные жители плетут маскировочные сети для бойцов СВО

В селе Сусанино Первомайского района местные жители плетут маскировочные сети для нужд фронта. МАКСИМУМ В ОБЩУЮ ПОБЕДУ В здании местного Дома культуры прямо в коридоре соединены несколько столов, на которых разложена рыболовная сеть, которая постепенно благодаря усилиям односельчан превращается в средство маскировки для наших воинов.