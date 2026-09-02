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Воронежские новости

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Высокая пожарная опасность сохранится в Воронежской области 2 и 3 сентября

Высокая пожарная опасность сохранится в Воронежской области 2 и 3 сентября

2 и 3 сентября в Воронежской области ожидается 4 и 5 класс пожарной опасности. Местами прогнозируется максимальный, 5-й класс горимости.

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