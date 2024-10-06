Политика как он...
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Политика как она есть

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В офисе Зеленского высказались об уступке территорий РФ: какую схему завершения СВО предлагает Запад

Издание Financial Times представило статью, в которой утверждается, что западные страны обсуждают возможность урегулирования ситуации на Украине по аналогии с разделом Германии после Второй мировой войны.

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