В офисе Зеленского высказались об уступке территорий РФ: какую схему завершения СВО предлагает Запад

Издание Financial Times представило статью, в которой утверждается, что западные страны обсуждают возможность урегулирования ситуации на Украине по аналогии с разделом Германии после Второй мировой войны.
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