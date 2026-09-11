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Масштабная забастовка банковских работников парализовала финансовый сектор Индии

Масштабная забастовка банковских работников парализовала финансовый сектор Индии

Объединенный форум банковских профсоюзов Индии (UFBU), объединяющий крупнейшие отраслевые организации страны, начал общенациональную забастовку.

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