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Новости Омска

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Путин подписал новые указы о назначениях: - Дмитрий Песков остался пресс-секретарем президента; - Антон Вайно сохранил пост руководителя администрации президента; - Алексей Громов остался первым заместителем руководителя администрации президента; - Сергей Кириенко переназначен на посту первого заместителя руководителя администрации президента; - Владимир Мединский остался помощником президента; - Бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев назначен помощником президента; - Анатолий Серышев переназначен на посту полпреда президента в Сибирском федеральном округе.

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