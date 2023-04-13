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Украинские войска выпустили по Сватово три ракеты из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Сватово три ракеты из РСЗО HIMARS

Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ обстреляли Сватово из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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