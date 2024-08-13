Bild: ВСУ применили немецкий инженерный танк Wiesent в Курской области

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Sergii Kharchenko Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали немецкий инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1 в Курской области, сообщила немецкая газета Bild в своем Telegram-канале со ссылкой на обозревателя Юлиана Репке.
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