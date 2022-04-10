Дитмар Хаманн: «Не понимаю хайп вокруг Гвардиолы. Три тренера успешнее – Моуринью, Анчелотти и Клопп»

Дитман Хаманн не считает Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира. «Нельзя подвергать сомнению степень соперничества между двумя великими тренерами, но я убежден, что с точки зрения достижений у Юргена Клоппа есть преимущество над Пепом Гвардиолой.
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