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Шольц приветствует встречу Трампа и Путина: старт диалога лидеров в 2023 году

Шольц приветствует встречу Трампа и Путина: старт диалога лидеров в 2023 году

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал планируемую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам Трампа, подготовка ведется, но дата пока неизвестна.

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