С 21 по 25 августа территории Бобруйского района пройдет специальное комплексное мероприятие ´Подросток´.

Основная цель - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактическое воздействие на несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных действий, а также контроль за подростками, в отношении которых сотрудники ИДН ОВД райисполкома проводят индивидуальную профилактическую работу.