Парень сильно обгорел: стали известны подробности крупного пожара в Барнауле

Стали известны подробности пожара в проезде Ракетном в Барнауле. Как рассказала очевидец события в сообществе "Инцидент Барнаул", пострадавший парень серьезно обгорел — "от макушки до самых пяток".
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