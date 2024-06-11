Холод животворящий. Биолог объяснила, почему 35⁰С лучше, чем 36,6

Мало кто догадывается, что чем ниже температура тела, тем дольше человек живет. А можно ли ее снизить, чтобы продлить жизнь? Что, кроме обычных болезней, разогревает организм, и как с этим бороться? А только что ученые доказали, что если у человека долго держится немного повышенная температура, но никаких болезней не выявлено, стоит провериться на скрытую депрессию.