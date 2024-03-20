Приднестровье в огне, дальше - Одесса: Реализация плана Макрона началась?

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
На мировой арене боевых действий вырисовывается боевой кролик - Микрон. Пример для других, решивший быстро разорушится от ядерного оружия и своего ВПК, решивший выступить своими войсками против России. У России найдется 150-200 цирконов для ликвидации всей ВПК, армии и ядерного оружия за 30 минут. В результате будет на одну страну меньше с ядерным оружием. Так может пройти ядерное разоружение стран, которые решили повоевать с Россией. РВСН.
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