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Наука и Техника

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Электронный монстр из Воронежа: как советский гигант пережил крах и строит будущее

Электронный монстр из Воронежа: как советский гигант пережил крах и строит будущее

Порой я ловлю себя на мысли, что мы слишком мало знаем о собственной технологической истории. Ведь были времена, когда наша страна не просто догоняла, а шла ноздря в ноздрю с мировыми лидерами в самых сложных отраслях.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Не  сказано  :  сколько  нанометров  наши  новые  микрочипы  ?На  Тайване    делают  чипы  в  2  нм.
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2 н.