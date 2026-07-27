Электронный монстр из Воронежа: как советский гигант пережил крах и строит будущее

Порой я ловлю себя на мысли, что мы слишком мало знаем о собственной технологической истории. Ведь были времена, когда наша страна не просто догоняла, а шла ноздря в ноздрю с мировыми лидерами в самых сложных отраслях.
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