Маск оценил идею депутата ЕП проводить более открытые выборы главы ЕК

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с идеей депутата Европарламента от Кипра Фидиаса Панайоту о более публичной процедуру избрания председателя Еврокомисии, пост которого в настоящее время занимает Урсула фон дер Ляйен.
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