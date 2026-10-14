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ГАИ Москвы анонсировала рейд «Пешеходный переход» 15 октября

ГАИ Москвы анонсировала рейд «Пешеходный переход» 15 октября

Столичная Госавтоинспекция проведет 15 октября общегородское профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

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