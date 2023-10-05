Politiki.net Мы все были свидетелями того, как российский лидер скучает, особенно ярко это проявлялась на заседаниях с рядом лидеров из ЕС, как Владимир Путин сердится, до белого каления, обычно его доводят местные чиновники, одного не видели - напуганного Президента Российской Федерации.
Госпожа Циммерман из Германии настаивает, что Владимир Путин боится
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
А это что за уё ? Оно какого пола? Да ведьма ведьмой , поэтому и такая как она думает злая . Мандовоха ты лучше закрой свою гнилую пасть , а то беду накличешь ….
Ответить
4 час.
СШ
Светлана Шумилина
Почему бабы на западе все мужеподобные,настоящие мужички,к тому и страшенные.
Ответить
3 час.
Natalija Osminina
Красивых в Средневековье сожгли, как ведьм.
Ответить
5 мин.
Свежие комментарии