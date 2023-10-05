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Госпожа Циммерман из Германии настаивает, что Владимир Путин боится

Госпожа Циммерман из Германии настаивает, что Владимир Путин боится

  Politiki.net Мы все были свидетелями того, как российский лидер скучает, особенно ярко это проявлялась на заседаниях с рядом лидеров из ЕС, как Владимир Путин сердится, до белого каления, обычно его доводят местные чиновники, одного не видели - напуганного Президента Российской Федерации.

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Комментарии
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федор
А это что за уё ? Оно какого пола? Да ведьма ведьмой , поэтому и такая как она думает злая . Мандовоха ты лучше закрой свою гнилую пасть , а то беду накличешь ….
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4 час.
СШ
Светлана Шумилина
Почему бабы на западе все мужеподобные,настоящие мужички,к тому и страшенные.
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3 час.
Natalija Osminina
Красивых в Средневековье сожгли, как ведьм.
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5 мин.

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