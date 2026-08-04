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Без телефонов и интернета: как дети проводят время в лагере

Без телефонов и интернета: как дети проводят время в лагере

Вожатый показал кадры из детского лагеря, где дети проводят лето без привычных гаджетов. На видео — активные игры, спортивные испытания, купание, соревнования и моменты, когда участники не боятся падений и трудностей.

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