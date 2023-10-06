Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации

Глава государства подчеркнул, что дело в гарантиях безопасности людей, которые считают Россию своей родиной В ходе проведения спецоперации (СВО) на Украине речь идет не о территориях, а о гарантиях безопасности России и ее народов.
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