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Сборная Венесуэлы вышла в 1/4 финала Кубка Америки. У Рондона 1+1 в 2 матчах

Сборная Венесуэлы вышла в 1/4 финала Кубка Америки. У Рондона 1+1 в 2 матчах

Сегодня венесуэльцы обыграли в 2-м туре Мексику (1:0) благодаря голу Хосе Саломона Рондона с пенальти.

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