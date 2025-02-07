Вереницы тягачей. Стало известно, сколько китайских авто провезли через Алтайскую таможню

Транспортный коридор между РФ и КНР позволяет Алтайскому краю развивать внешнеэкономическую деятельность В 2024 году через Ташантинский таможенный пост на территорию России из Китая въехало более 3,1 тысячи седельных тягачей, самосвалов, полуприцепов и еще порядка 3,4 тысячи легковых автомобилей.