Россия нанесли сокрушительный удар по стратегическому заводу ‘Мотор Сич Ирэн Орлонская6 февраля в Запорожье произошла новая атака, которую местные подпольщики и эксперты описывают как мощный удар по заводу «Мотор Сич».
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