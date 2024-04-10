Правила выживания в Белгороде на 2024 год

НП

Наталья Павлова

Белгород летом 2008 года запомнился своей чистотой, уютностью, ухоженностью, хорошими дорогами. Белгородцы приветливые, добродушные, спокойные. Белгород был городом, где жить было комфортно. Во время Отечественной войны город был практически весь разрушен и теперь уже современные фашисты обстреливают его. Пройдут лихие для Белгорода времена и славный город "первого салюта" вновь обретает свою уютность, и люди снова будут спокойно спать, работать, растить детей. Всем белгородцам стойкости и веры в лучшее!