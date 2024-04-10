Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 094 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Правила выживания в Белгороде на 2024 год

Правила выживания в Белгороде на 2024 год

Как живут и работают жители Белгорода в условиях постоянных ракетных обстрелов Не пропустить сигнал ракетной опасности, вовремя найти укрытие, носить с собой жгут-турникет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НП
Наталья Павлова
Белгород летом 2008 года запомнился своей чистотой, уютностью, ухоженностью, хорошими дорогами. Белгородцы приветливые, добродушные, спокойные. Белгород был городом, где жить было комфортно. Во время Отечественной войны город был практически весь разрушен и теперь уже современные фашисты обстреливают его. Пройдут лихие для Белгорода времена и славный город &quot;первого салюта&quot; вновь обретает свою уютность, и люди снова будут спокойно спать, работать, растить детей. Всем белгородцам стойкости и веры в лучшее!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх