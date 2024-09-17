Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что действующая на Украине власть во главе с Владимиром Зеленским может существовать лишь в условиях продолжающегося конфликта, поскольку в противном случае будет свергнута.
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