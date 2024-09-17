Политика как он...
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Политика как она есть

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Посол РФ Келин: власть Зеленского может существовать только в условиях конфликта

Посол РФ Келин: власть Зеленского может существовать только в условиях конфликта

Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что действующая на Украине власть во главе с Владимиром Зеленским может существовать лишь в условиях продолжающегося конфликта, поскольку в противном случае будет свергнута.

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