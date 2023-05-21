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Глава СЖР заявил о рисках для СМИ после внесения поправок в закон об иноагентах

Глава СЖР заявил о рисках для СМИ после внесения поправок в закон об иноагентах

Председатель Союз журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев на полях XVII международного медиафорума "Диалог Культур" заявил, что появление категории "третьи лица" в законе об иноагентах может затронуть деятельность средств массовой информации.

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