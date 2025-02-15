Пленный Маруков сообщил о наборе в ряды ВСУ туберкулезников и эпилептиков

В ряды украинской армии насильно мобилизуют больных туберкулёзом и эпилепсией. Об этом сообщил пленный военнослужащий 145-го отдельного моторизованного батальона ВСУ Владислав Маруков, которого забрали на службу, несмотря на серьёзную травму позвоночника.