Мастаба Мерерука: гиппопотам против крокодила! Мастаба Мерерука в СаккараРано утром в первый день недели, едва лишь взошло солнце, они пришли к гробнице.
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Мастаба Мерерука: гиппопотам против крокодила! Мастаба Мерерука в СаккараРано утром в первый день недели, едва лишь взошло солнце, они пришли к гробнице.
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