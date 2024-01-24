Гипербулия: почему этим психическим расстройством страдают «топ-менеджеры»

Порой активная жизненная позиция, стремление успеть за 24 часа переделать кучу дел и желание постоянно учиться чему-то новому говорит не об уникальной личности, а скорее указывает на наличие серьёзного заболевания.
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