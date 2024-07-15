Две воздушные экспедиции к Северному полюсу

8 июля 2024 года на Северный полюс вылетели Фёдор Конюхов и Игорь Потапкин. Как сообщает сайт «Жизнь и путешествия Фёдора Конюхова», на двухместном паралёте (мотопараплане) они должны были достичь верхушки планеты Земля, которая всегда манила путешественников начиная с XVIII столетия.