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Две воздушные экспедиции к Северному полюсу

Две воздушные экспедиции к Северному полюсу

8 июля 2024 года на Северный полюс вылетели Фёдор Конюхов и Игорь Потапкин. Как сообщает сайт «Жизнь и путешествия Фёдора Конюхова», на двухместном паралёте (мотопараплане) они должны были достичь верхушки планеты Земля, которая всегда манила путешественников начиная с XVIII столетия.

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