Опасные угрозы: Израиль подводит Ближний Восток к грани «ядерной» эскалации

Наземная операция Израиля в Газе или усиление израильских обстрелов Газы, как и грозящая там гуманитарная катастрофа, теоретически могут привести к ответным ударам по ядерному центру Израиля в Димоне в пустыне Негев, между Беэр-Шевой и Мёртвым морем, в относительной близости от сектора Газа и от Западного берега р.
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