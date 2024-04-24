Мышиная возня. Ждём новых «крокусов»?

Мигранты не только проблема, а уже катастрофа для России с такой властью, сколько ещё погибнет народу от рук этих спецов, пока наш гарант примет действительно какое-то решение для прекращения беспредела

Nikolia Vovchenko

Авторы,так вы разные под совмещённой статьёй,так может быть вы(или мы)чего не знаем,для чего и с какой целью наводнили Россию огромным количеством праздношатающихся"специалистов",которые "по свистку"тут же собираются в определённых местах,чтобы показать свою"удаль"толпой загасить одного (двух)жителей славянской наружности....А,то как то не складывается"пасьянс"...Значит одни едут,чтобы заработать какое то количество денег,чтобы работник потом мог воплотить свои мечты,а другие как то очень свободно обходятся без ежедневного труда,но при этом имеют здесь очень много,даже по нашим меркам...Быть может те,"другие",сразу же становятся "топ менеджерами" каких то компаний,которые функционируют в стране,но о которых мы вообще не в курсе