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Axon и норвежский фонд вложили $10,4 млн в украинские дроны

Axon и норвежский фонд вложили $10,4 млн в украинские дроны

Украинский производитель дронов Buntar Aerospace привлек $10,4 млн от американской Axon Enterprise и норвежского фонда Munkene AS — один из шести крупнейших раундов на рынке Украины в этом году.

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