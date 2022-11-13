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“Собаке – собачья смерть”: Пригожин прокомментировал кадры якобы казни перебежчика из отряда “Вагнера” в ВСУ

“Собаке – собачья смерть”: Пригожин прокомментировал кадры якобы казни перебежчика из отряда “Вагнера” в ВСУ

Украинские ресурсы публикуют кадры, на которых видно, как некий Евгений Нужин, сбежавший с фронта в ВСУ 4 сентября, якобы убит украинскими бойцами.

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