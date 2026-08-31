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Мировое обозрение

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Киев требует запретить «Рассвет» над Украиной

Киев требует запретить «Рассвет» над Украиной

Украина официально потребовала от Международного союза электросвязи (МСЭ) исключить её территорию из зоны покрытия российской спутниковой системы «Рассвет».

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