Худрука Малого театра и звезду «Обыкновенного чуда» Юрия Соломина госпитализировали

У 88-летнего артиста подозревается инсульт.88-летнего Народного артиста СССР и художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Мефодьевича Соломина госпитализировали в Москве.
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