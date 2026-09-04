States Must Report Illegal Immigrants To Feds Or Risk Losing Federal Welfare Funding: DOJ Authored by Troy Myers via The Epoch Times, States must alert the federal government to known illegal immigrants when they opt into receiving certain federal welfare benefits, the Department of Justice (DOJ) announced Wednesday.
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