Пушилин: Историческая часть в интервью Путина Карлсону объясняет причины СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону с исторической части с той целью, чтобы донести до всех заинтересованных зрителей причины, по которым была начата специальная военная операция (СВО), а также объяснить природу решений России.