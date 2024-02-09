Пушилин: Историческая часть в интервью Путина Карлсону объясняет причины СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону с исторической части с той целью, чтобы донести до всех заинтересованных зрителей причины, по которым была начата специальная военная операция (СВО), а также объяснить природу решений России.
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