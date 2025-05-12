В Кузбассе подросток планировал устроить теракт в военкомате

В Новокузнецке Кемеровской области задержали подростка за подготовку теракта в военкомате. Он планировал привести в действие самодельную бомбу на территории городского военкомата по заданию запрещенной в РФ террористической организации «.
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