В Google Play можно бесплатно скачать шутер, похожий на «индийскую версию Call of Duty»В Google Play состоялся релиз мобильного мультиплеерного шутера от первого лица Phantom Blaze, похожего на «индийскую версию Call of Duty».
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